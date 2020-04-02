Тбилиси, , 12:55 — REGNUM В Грузии у беременной женщины из города Болниси, попавшего в зону карантина, выявлено заражение коронавирусом. Об этом 2 апреля рассказал журналистам губернатор края Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«19-летняя беременная девушка переведена в Первую университетскую клинику (в Тбилиси, прим. — ИА REGNUM)», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что все четыре случая заражения коронавирусом, которые были выявлены в регионе, связаны с поездками в Азербайджан. Кроме того, Рехвиашвили отметил, что в Болниси проживает большое количество человек, и необходимо принять меры, чтобы там не образовался дефицит продуктов и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в муниципалитетах Марнеули и Болниси был введен с 23 марта. Выезд из городов был закрыт.

Стоит отметить, что край Квемо-Картли находится на границе с Азербайджаном. По состоянию на 2 апреля в Азербайджане выявлено 400 заболевших COVID-19, в Грузии — 130.

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