Бангкок, , 12:42 — REGNUM Правительство Таиланда планирует вести в стране комендантский час ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

«Премьер-министр Прают Чан-Оча обратится к народу по центральном телевидению», — цитируют журналисты агентства представителя правительства страны.

Ожидается, что глава правительства объявит о введении комендантского часа, который будет действовать с 22:00 до 04:00 по местному времени. В этот период жителям Таиланда запрещено будет выходить на улицы.

Исключения будут сделаны для рабочих, чей труд исключительно необходим для поддержания стабильности и для борьбы с инфекцией, в частности речь идет о медицинских сотрудниках.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших COVID-19 в Таиланде достигло 1 тыс. 875 человек, умерших — 15 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 200 учеников в Латвии не имеют возможности учиться удалённо