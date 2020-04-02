Петропавловск, Казахстан, , 12:38 — REGNUM Власти Петропавловска ограничат въезд и выезд из города с 3 апреля для профилактики распространения коронавируса. Об этом 2 апреля заявил мэр Петропавловска Кумар Аксакалов, сообщает «Казинформ».

"Главная задача карантина — прервать цепочку распространения вируса. Будут введены еще более строгие меры», — сказал градоначальник. В городе закроют все общественные места, в том числе скверы и парки.

Приостанавливается также пригородное сообщение и городской общественный транспорт. Аксакалов добавил, что все госорганы перейдут на дистанционный режим, насколько это возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Туркестанской области на карантин закрыли город Арысь. На выезде из города установлено четыре блокпоста.

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