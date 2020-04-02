Рига, , 12:37 — REGNUM Более 200 учеников в Латвии на второй неделе удалённого обучения до сих пор лишены доступа к компьютерам. В этом убедились авторы социальной платформы Giveasy, на которой любая семья или родитель, находящийся в трудной ситуации, может попросить о помощи предоставить ребёнку необходимое оборудование для удалённой учёбы. Об этом в четверг, 2 апреля, руководитель проекта Giveasy сообщил порталу LSM.

По данным источника, оказать помощь семье по соседству может любой желающий.

«Ситуации очень разные, — рассказал руководитель проекта Giveasy. — Например, мама, у которой шестеро детей, трое из них школьники, на всю семью один телефон».

По его словам, для детей, оказавшихся в такой ситуации, речь может идти о мобильных устройствах, компьютерах, мониторах, причём уже бывших в употреблении и т. д.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.

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