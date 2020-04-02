Джакарта, , 12:37 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти, сообщает информационный портал Detik.

По последним данным, власти Индонезии подтвердили 1790 случаев заражения коронавирусом в стране.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил в четверг, 2 апреля 2020 года, что за сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло на 113 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили об увеличении числа людей, умерших от коронавируса в стране.

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