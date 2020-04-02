Омск, , 12:37 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено два случая коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в Роспотребнадзоре РФ.

Также в Сибири случаи COVID-19 за сутки подтверждены в Красноярском крае (пять), Иркутской области (четыре), Алтайском крае (один).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки подтвержден 771 случай коронавирусной инфекции в 29 регионах.

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Напомним, в Омской области по состоянию на 31 марта было подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. Актуальную информацию по подтверждённым случаям ИА REGNUM в пресс-службе облправительства не сообщили.

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