Вильнюс, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Литва готовит запасы к возможным новым волнам коронавирусной инфекции, которые не исключены осенью 2020 года и весной 2021 года.

«Мы слышим заявления представителей медицинских наук, что может быть и осенняя волна, может быть и другая весенняя волна. Пока не изобретена вакцина, пока нет эффективного лечения, мы должны готовить такие меры, которые сейчас единственные для смягчения ситуации», — сказал Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По его словам, правительство готовит резервы на два-три месяца вперёд, без учёта ежедневных потребностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве уже неделю число новых заболевших не достигает 70 человек в сутки. При этом пиковым днём пока является 22 марта, когда от всех проверок в тот день было выявлено 14% заболевших. Тем временем за 1 апреля было проведено 2444 теста, число заражённых составило 68 человек, а в процентном отношении — это всего 2,7%.