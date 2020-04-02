Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM В связи с введенными мерами по самоизоляции, принятыми с целью снижения скорости распространения коронавируса, международный аэропорт «Стригино», министерство соцполитики региона и волонтерский штаб нижегородского ОНФ запустили совместную благотворительную акцию помощи жителям Нижнего Новгорода.

С 1 апреля малообеспеченным и многодетным семьям, находящимся в самоизоляции, будет ежедневно предоставляться бесплатное питание. Кейтеринговая компания «Стригино» будет каждый день поставлять в управления соцзащиты Нижнего Новгорода 500 корзин бесплатного трехразового питания.

В соответствии со списками, составленными работниками соцзащиты, волонтеры ОНФ развозят продукты по домам нуждающихся в помощи семей.

По словам организаторов акции, она продлится как минимум две недели, как в рабочие дни, так и в выходные.