, 12:29 — REGNUM Глобальная сеть «Программа развития ООН» (ПРООН) в рамках гуманитарной помощи доставила в Абхазию средства для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 1 апреля сообщает ИА «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, от международной организации в республику привезли 12 000 хирургических масок, 1780 литров средств дезинфекции для помещений и 35 литров дезраствора для рук.

Стоит отметить, что это вторая партия гуманитарной помощи Абхазии от ООН. Первый груз привезли 20 марта. Тогда в страну доставили 500 защитных комплектов для медиков, а также 1100 литров дезинфицирующих средств.

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