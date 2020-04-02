Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что полицейские ежедневно проверяют граждан, находящихся на самоизоляции, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«В настоящее время сотрудниками полиции составлено семь административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ, — отметили в управлении. — На территории Новосибирской области проведено более 60 тысяч профилактических бесед. (…) Полиция также напоминает — за нарушение временно введённых ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Новосибирской области был введён с 20:00 (время местное) 31 марта.