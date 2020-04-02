Москва, , 12:23 — REGNUM С 1 апреля по предложению президента РФ Владимира Путина вступила в действие программа помощи семьям, имеющим право на получение материнского капитала, в виде выплаты пособий на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Размер пособия составляет 5 тыс. рублей.

Действие программы дополнительных выплат предусмотрено в течение трех месяцев в качестве помощи семьям в период сложной ситуации борьбы с распространением коронавируса. В течение этого периода, когда предусмотрено действие этой программы, родители могут обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Российской Федерации о начислении выплат.

Заявление можно оформить в электронном виде на сайте фонда. Всего планируется обеспечить выплаты для двух миллионов семей.