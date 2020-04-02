Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростовской области ограничение движения транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не вводилось. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 апреля, в региональном управлении ГИБДД.

«По состоянию на 2 апреля 2020 года, ограничений на движение легкового и грузового транспорта на территории Ростовской области не вводилось. Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные беседы с водителями, в том числе из других регионов, которые направляются в сторону Краснодарского и Ставропольского краёв, о введении на их территории карантина, и предлагают избегать поездок в данных направлениях», — уточнили ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, что в Ростовской области подтверждено девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Краснодарском крае — 22, на Ставрополье — 11.

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