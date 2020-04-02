Иерусалим, , 12:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Израиля объявили о 31 случае смерти от распространения коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране от инфекции скончались еще пять человек, также было зарегистрировано 119 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 6 тыс. 211 человек.

Напомним, угроза распространения коронавирусной инфекции вынудила Израиль ввести карантинные меры — в стране были закрыты учебные заведения, торговые фирмы и прочие учреждения за исключением предоставляющих услуги первой необходимости. Запрет действует с 15 марта.

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