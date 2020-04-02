Петропавловск, Казахстан, , 12:10 — REGNUM Три сотрудницы отдела занятости и социальных программ в Петропавловске заразились коронавирусом, сообщили 2 апреля в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Заражение было выявлено 31 марта — у женщины диагностировали пневмонию. Позднее у двух ее коллег также был обнаружен коронавирус. В стационар госпитализировали 73 человека, которые контактировали с пациентками.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Казахстане выявили 402 случая заражения коронавирусом, в том числе семь случаев — в Северо-Казахстанской области. Вирусом заразились две медработницы в северном регионе Казахстана.

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