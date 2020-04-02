Сухум, , 12:12 — REGNUM В Абхазии закроют границу с Россией и введут комендантский час, если жители страны будут пренебрегать рекомендациями властей республики по борьбе с распространением коронавируса. Такое обращение 1 апреля разместил Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции на сайте президента Абхазии.

В заявлении штаба говорится, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире многие жители республики проявляют «несознательное отношение» к угрозе заражения коронавирусом.

«Если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введение ограничения на передвижение граждан в дневные часы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 25 марта введены повышенные меры по защите населения от заражения коронавирусом. Власти республики распорядились закрыть рынки, свадебные салоны, спортивные и другие секции. Также остановлена работа общественного транспорта. В стране нет выявленных случаев заболевания COVID-19.

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