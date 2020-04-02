Красноярск, , 12:10 — REGNUM В России за последние сутки подтверждён 771 случай коронавирусной инфекции в 29 регионах, в том числе пять случаев — в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в Роспотребнадзоре РФ.

Также в регионах Сибири случаи COVID-19 подтверждены за минувшие сутки в Иркутской области (четыре), Омской области (два) и Алтайском крае (один).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 2 апреля, по данным регионального минздрава, было подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции. Четверо из заболевших уже выздоровели.

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