Сеул, , 12:09 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован на военной базе США в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 2 апреля вирус был выявлен у одного из сотрудников базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число заражённых коронавирусом на американских базах в Южной Корее увеличилось до пятнадцати человек.

Известно, что 1 апреля коронавирус был подтвержден у представителя США на этой же базе.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения увеличилось до 9976.