Москва, , 12:03 — REGNUM

В случае, если будет принято решение перенести парад Победы, его нужно будет провести либо 24 июня — в день, когда состоялся парад в 1945 году, либо 3 сентября, в годовщину победы над Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 апреля, комментируя информацию о возможном переносе проведения торжественных мероприятий.

Ранее РБК со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в 2020 году, основные варианты — перенос торжеств на осень и проведение парада в полноформатном режиме либо проведение мероприятий 9 мая «без зрителей».

«Конечно, проведение парада по случаю юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов имеет смысл только в том случае, если к этой дате эпидемия COVID-19 будет преодолена. Парад при пустых трибунах — это что-то ненормальное. Ненормального в нашей жизни сейчас и так хватает.

Характер праздника от непроведения парада именно в этот день не изменится: в конце концов, парад — это внешняя атрибутика, за ней нельзя переставать видеть сокровенную суть дня 9 мая как дня памяти о подвиге наших предков, нашей страны в её прежнем виде Советского Союза. Это даже хорошо — побыть 9 мая дома, в тишине, перед фотографиями своих воевавших или трудившихся в тылу отцов, дедов и прадедов, вспомнить то великое поколение советских людей.

Парад, если решение о переносе будет принято, логично было бы перенести на тот день, когда Парад Победы состоялся в 1945 году: 24 июня. В конце концов, это был бы тот случай, когда, как говорится, нет худа без добра. Я имею в виду, что руководству нашей страны давно пора отказаться от практики драпировки Мавзолея Владимира Ильича Ленина в День Победы. 24 июня драпировка была бы особенно явным абсурдом: ведь именно к Мавзолею воины Красной Армии бросали знамёна и штандарты поверженных немецких дивизий! Думаю, однако, что у власти не хватит патриотической воли на этот шаг.