Иркутск, , 12:02 — REGNUM Оперативный штаб Иркутской области по ситуации с распространением коронавируса проинформировал сегодня, 2 апреля, о семи подтверждённых в Приангарье случаях заражения COVID-19.

Подробностей на сообщается, сказано лишь, что пациенты получают все необходимое лечение. Не исключено, что в ближайшее время круг заразившихся расширится: биологический материал ещё двоих граждан по итогам сомнительного результата исследования доставлен в новосибирский научный центр «Вектор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 31 марта в Приангарье было официально зарегистрировано только три случая заражения коронавирусом. В первых двух пациентами оказались граждане, прибывшие из Испании и Арабских Эмиратов, а в третьем — человек, попавший в стационар с подозрением на пневмонию.

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