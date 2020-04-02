Ярославль, , 12:02 — REGNUM 2 апреля в Ярославской области Переславский и Рыбинский епископы совершили облет митрополии с иконой Казанской Божией Матери из одноименного монастыря. Об этом сообщил в социальной сети епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Полет с Казанской иконой Феоктист Игумнов

Икона из Казанского женского монастыря в Ярославле считается чудотворной. Священники вылетели на вертолете из аэропорта Туношна.

«Полетели! Маршрут таков: Ярославль-Тутаев-Рыбинск-Мышкин-Углич-Переславль-Борисоглебский-Ростов-Ярославль», — написал епископ Феоктист.

А 31 марта священнослужители Ярославской епархии во главе с епископом Некрасовским Борисом совершили объезд Ярославля с копией креста Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля, «чтобы оградить жителей города от губительной болезни».

Кроме того, у всех Поклонных Крестов, установленных на въездах в город, были отслужены молебны с чтением молитвы от «вредоносного поветрия».

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