Воронеж, , 12:01 — REGNUM Многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства выявили прокуроры в ГУ МЧС по Воронежской области, прокурор региона Александр Гулягин внёс руководителю ведомства представление с требованием устранить нарушения. Об этом ИА REGNUM 2 апреля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В частности, в ходе проверки прокуратура выявила нарушения при профилактике коррупции, отсутствие мер по исключению конфликта интересов, соблюдению антикоррупционных требований при распоряжении государственным имуществом. Прокуроры выявили многочисленные факты, когда служебный транспорт использовался в личных целях, например, в выходные и праздничные дни. Такие нарушения допускались со стороны 14 начальников подразделений МЧС. Кроме того, пять руководителей подразделений со служебных топливных карт заправляли личные автомобили, отчётная документация не оформлялась. Начальник ремонтно-технического центра МЧС предоставлял места на служебной автостоянке жителям соседних многоквартирных домов.

Также прокуроры обнаружили, что сотрудники МЧС предоставляли госуслуги сами себе, а также родственникам. Так, начальник ЦГИМС сам себе заменил удостоверение на право управления маломерными судами, и сам подписал протокол о проверке собственных теоретических знаний при прохождении аттестации. Также государственный инспектор ЦГИМС в условиях личной заинтересованности участвовал в госрегистрации маломерного судна, принадлежащего сыну.

Также прокуроры выявили проведение проверок без учета требований законодательства о конфликте интересов и принятия решений в отношении родственников — предпринимателей: такие случаи выявлены в Бутурлиновском, Верхнехавском, Таловском, Лискинском районах.

Личную заинтересованность прокуроры нашли также в решениях, которые принимал начальник отдела надзорной деятельности Аннинского района. Так, в мае 2018 года он вынес распоряжение, которым завод с взрывоопасными производственными и химически опасными объектами первого, второго и третьего классов, были отнесены к категории умеренного риска. Снижение класса опасности привело к увеличению периодичности плановых проверок с четырёх до 10 лет. А в сентябре 2019 предприятие заключило с супругой начальника отдела, индивидуальным предпринимателем, бессрочный договор перевозки грузов. В октябре предприятие заключило с ней новое, расширенное сообщение, и тогда же было вынесено распоряжение о снижении класса опасности объекта. Всего по договору супруга сотрудника МЧС получила 12 млн рублей. Кроме того, начальник отдела регулярно принимал решения об отнесении объекта, которым владела его супруга (реализация продуктов питания и приготовление пищи на открытом источнике огня (мангале) в киоске у автовокзала), к категории низкого риска, а проверки противопожарной безопасности предприятия его супруги вообще не проводились.

Материалы в отношении начальника ОНД и ПР по Аннинскому району направлены следователям для решения о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

Также прокурор области Александр Гулягин внес представление начальнику регионального ГУ МЧС об устранении нарушений законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.