Найроби, , 12:01 — REGNUM В Кении выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в восточноафриканской стране достигло 81. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении на пресс-конференции.

Мутахи Кагве сообщил, что среди новых подтвержденных случаев заражения — 18 были выявлены среди граждан Кении, два — у граждан Пакистана и еще два у граждан Камеруна.

«Мы провели тестирование у 300 граждан Кении, у 22 среди них был выявлен коронавирус. Это наибольшее число заражений за день», — заявил Кагве.

«В связи с этим я подчеркиваю важность проводимых нами [карантинных] мероприятий, поскольку они (заболевшие) могли заразить и других людей», — добавил он.

Министр также отметил, что три заболевших COVID-19 человека полностью выздоровели.