Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Технологическая индустрия в области IT набирает обороты, чтобы найти решения для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глобальное движение Hack the Crisis, в рамках которого многие пользователи интернета разрабатывают различные меры противодействия пандемии, теперь достигло и Швеции. Об этом 2 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Постепенно становится ясно, что борьба с коронавирусом COVID-19 во многом превращается в технологическую войну. Приложения для отслеживания инфекций, привлечение искусственного интеллекта для разработки лекарств, 3D-принтеры для изготовления необходимого для ученых оборудования — одни из примеров. Так, в Швеции, есть несколько различных инициатив, чтобы помочь ученым и медикам по всему миру, поделившись имеющимся техническим опытом. Одна из них — движение Hack the Crisis Sweden, где шведам предлагается разрабатывать методы и алгоритмы для решения практических задач.

Сообщается, что за всем этим стоит инициатива властей, которые всего неделю назад подметили эту глобальную тенденцию Hack the Crisis. Распространенным «изобретением» в других странах, которые приняли участие в мозговом штурме, стали как раз теперь уже известные приложения, позволяющие отслеживать распространение коронавирусной инфекции.

«У нас есть три сферы, в которых мы можем конкурировать: спасать жизни, спасать сообщества и спасать бизнес», — заявила Каролина Эмануэльсон, менеджер Hack the Crisis Sweden, дав понять, что инициатива Hack the Crisis направлена на поиск конкретных решений.