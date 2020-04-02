Москва, , 11:57 — REGNUM Впервые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы еще в одной стране. Заболевшие выявлены в Бурунди, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что заразились два человека, это завозные случаи Руанды и ОАЭ. Таким образом, количество стран мира с заразившимися коронавирусом достигло 175.

По данным на 2 апреля, общее число заболевших в мире составляет 933 тыс. 679 человек. Прирост за сутки 76 тыс. 237 случаев (на 8,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 апреля, за сутки в России подтверждён 771 случай коронавирусной инфекции.

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