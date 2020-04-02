Стокгольм, , 12:06 — REGNUM В Швеции люди, ставшие жертвами или участниками криминальных преступлений, становятся моложе. Средний возраст жертв и преступников снизился до 25 лет, согласно докладу Совета по предупреждению преступности. Об этом 2 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Исследование, проведенное Советом по предупреждению преступности (BRÅ), охватывает все случаи смертельных исходов от насилия при совершении криминальных противоправных действий с 2005 по 2017 годы. Всего в докладе было рассмотрено 216 случаев. Специалисты ведомства сравнивали 84 случая насилия в течение первых восьми лет исследуемого периода (2005−2012 гг.) и 132 случая в течение оставшихся пяти лет (2013−2017 гг.).

За этот период возраст граждан, вовлеченных в насильственные преступления, снижался. Так, средний возраст тех, кто стал жертвой преступников в период 2005—2012 годов, составлял 32,5 года. В более поздний период средний возраст снизился до 25 лет.

Средний возраст преступников также снизился. Он упал с 28 лет до 25. Таким образом, В Швеции преступники и их жертвы, вовлеченные в совершение уголовно наказуемых преступлений, принадлежат не только к одной возрастной группе, но и являются лицами одного и того же возраста.