Владикавказ, , 11:53 — REGNUM В Северной Осетии подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля в регионе уже четверо человек находятся в больнице с диагнозом COVID-19, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, число находящихся под наблюдением из-за новой инфекции составляет 548 человек. Уже сняты с режима самоизоляции 552 человека.

Как сообщала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Зарема Каболова, первые двое заразившихся оставлены на режиме самоизоляции по месту жительства, так как у них нет выраженных симптомов заболевания. Какова ситуация с двумя следующими гражданами, чьи тесты показали положительный результат, пока неизвестно.

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