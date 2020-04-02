Москва, , 11:53 — REGNUM От работы отстранили сотрудников ЧОП «Кайман», которые охраняют клиническую больницу №40 в Коммунарке, сообщает 2 апреля Телеграм-канал Mash.

Охранников проверяют на заражение коронавирусом после заболевания одного из сотрудников. 35-летний сотрудник, работавший на КПП больницы, почувствовал недомогание и обратился в стационар.

Отмечается, что охранника госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония средней тяжести. Окончательного результата на COVID-19 пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта коронавирус выявили у главного врача клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Порценко. Он самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать.