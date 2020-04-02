Калуга, , 15:01 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша в рамках заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции дал поручение особое внимание уделять защищенности медиков, берущих анализы у самоизолированных лиц, прибывших из стран с высоким эпидемиологическим уровнем, сообщает 2 апреля корреспондент ИА REGNUM

Процедура забора биоматериалов для тестирования у самоизолированных калужан. Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Глава области отметил, что в настоящее время государством принимаются меры, которые не дают распространяться коронавирусной инфекции по экспоненциальному сценарию. Медикам приходится выполнять свою работу сверхурочно и в условиях высокой нагрузки.

Жители региона также добросовестно подошли к соблюдению режима самоизоляции.

«У нас добросовестные жители, они адекватно отреагировали на необходимость быть дома. Сегодня мы проехали по Калуге, на улицах практически нет людей. Но надо стремиться к более серьёзным результатам. Граждане по-прежнему не должны выходить на улицу. Каждый случай болезни — это как цепная реакция, нельзя допустить роста заболевания. Иначе мы будем вынуждены ввести карантин, а это разрушительное решение для промышленности и будущего региональной экономики», — сказал Владислав Шапша.

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