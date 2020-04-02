Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM Сотрудники полиции в Бурятии начали рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. который продлится до 5 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В соответствии с указом главы Бурятии Алексея Цыденова, жителям можно выходить из домов только в случае необходимости. К ним отнесены обращение за медицинской помощью, походы в магазин или аптеку, поездки на работу, выгул домашних животных и вынос мусора.

Нарушителей режима будут штрафовать. Для граждан размер штрафа будет достигать 40 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 50 до 150 тыс. рублей. Деятельность последних также могут приостановить на срок до 90 суток. Компании уже будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей или также административным приостановлением деятельности на три месяца.

Напомним, ранее власти Кабанского района ограничили движение по региональной трассе для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, въезжать и выезжать из правобережной части района могут только экстренные службы и граждане, работающие за её пределами.

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