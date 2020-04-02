Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM Дополнительные фонари на общественных территориях Екатеринбурга позволят сделать город комфортнее, особенно зимой. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Градоначальника спросили, зачем в сквере за Оперным театром установили много «низких» фонарей.

«Чем больше света или тех или иных осветительных устройств, тем лучше в городе зимой. Летом мы можем регулировать уровень освещения легко, но чем больше зимой света, тем город лучше, тем город комфортнее», — уточнил Высокинский, передаёт РИА «Накануне».

Многое зависит от жителей Екатеринбурга, добавил мэр. Если горожане договорятся, что они не могут удержать себя от актов вандализма, то можно сделать фонари более высокими или снабдить их наружным железным покрытием, предложил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы разбили несколько фонарей в сквере за Оперным театром. Позже оказалось, что подрядчик установил не те фонари, которые планировалось.

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