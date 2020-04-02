Красноярск, , 11:46 — REGNUM Ещё четыре лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции откроются в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в региональном министерстве здравоохранения.

Лаборатории откроются в Красноярске и Норильске. В краевой столице исследования будут проводиться в перинатальном центре, Центре лабораторных технологий «АБВ», Федеральном Сибирском научно-клиническом центр Федерального медико-биологического агентства. В Норильске — в Норильской межрайонной детской больнице.

В том числе один раз в неделю будет приниматься биоматериал у медицинских работников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах.

«Это исследования первого уровня. Окончательные выводы выдают Центр гигиены эпидемиологии в Красноярском крае и ВБ «Вектор» в Новосибирске», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Лаборатории в крае могут делать до тысячи анализов в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 2 апреля было зарегистрировано 20 подтверждённых случаев коронавируса.

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