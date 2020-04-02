Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Пассажиропоток пассажирского транспорта Новосибирска упал в среднем на 70%. Сейчас городской общественный транспорт работает по режиму выходного дня. Такие данные сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 2 апреля.

«Этот режим предусматривает определённое сокращение количества транспортных единиц — не потому, что мы пытаемся на этом сэкономить, таков режим, — уточнил градоначальник. — Нет распоряжений отправки кого-то в отпуск и тем более увольнений. Задача, хоть и в сокращённом режиме, в режиме выходного дня, обеспечивать устойчивую, бесперебойную работу пассажирского транспорта на территории Новосибирска. Не исключено, что будет изменён, в том числе, и временной период работы транспорта — в сторону его сокращения. Есть примеры на территории страны, когда сокращается режим работы того же метрополитена, горэлектротранспорта — до 22:00, местами до 21:00. Сейчас мы работаем с министерством транспорта Новосибирской области и такие предложения рассматриваются».

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 2 апреля, в Новосибисрке выпуск общественного наземного транспорта и в метрополитене уменьшится до 50% от установленного плана рабочего дня.

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