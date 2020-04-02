Астрахань, , 11:44 — REGNUM Чеснок по цене 743 рубля за килограмм предлагают купить жителям Астраханской области. Фото с таким ценником опубликовал на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»).

По словам Шеина, фото с ценниками из гастронома «Михайловский» ему прислали жители региона. Килограмм чеснока там стоит 743 рубля, килограмм лимонов — 765 рублей.

Депутат Госдумы обратился в УФАС с просьбой организовать проверку торговой точки. По словам Шеина, гастроном принадлежит депутату Астраханской областной думы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во многих регионах резко взлетели цены на чеснок, лимоны и корень имбиря. Причиной стали слухи о том, что эти продукты могут защитить от коронавируса или даже вылечить от инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения эти слухи опровергают: по словам экспертов, «народные» средства могут улучшить самочувствие, но доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции не существует.

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