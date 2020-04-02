Уфа, , 11:47 — REGNUM Вторую вертолетную площадку для санитарной авиации откроют в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадку для вертолетов санитарной авиации начали строить 20 марта текущего года в Уфе около клиники БГМУ по ул. Шафиева, 2. Уже провели все необходимые работы. Данная площадка соответствует всем требованиям.

В настоящий момент уже заключен договор лизинга на поставку вертолета «Ансат», который укомплектован медицинским модулем ММА 9520.000. Вертолет обеспечит доставку одного пациента, нуждающегося в интенсивной терапии. Планируется, что вертолет будет поставлен до 20 апреля текущего года. В настоящее время идет переподготовка летного состава и инженерно-технического персонала на вертолет «Ансат».

Отмечается, что в Башкирии запланировано строительство шести вертолетных площадок в Уфе и восьми вертолетных площадок в районах республики около медучреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первую вертолетную площадку открыли в Уфе около Республиканского клинического перинатального центра в октябре прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Здравоохранению Саратовской области выделят более 3 млрд рублей