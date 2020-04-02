Москва, , 11:43 — REGNUM Российская стримерша с ником Vika_Karter установила новый рекорд сервиса Twitch по продолжительности прямых трансляций. Об этом 1 апреля сообщил сайт cq.ru.

Геймерша из России выходила в прямой эфир каждый день на протяжении месяца и вела трансляции длительностью не менее 15 часов. Таким образом за 30 дней ей удалось провести в прямом эфире 600 часов.

Напомним, Twitch — это популярная платформа для ведения онлайн-трансляций, посвящённая видеоиграм. Она была запущена в 2011 году.

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