Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области более 4,7 тыс. человек остались под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Большинство из них находятся на самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 2 апреля.

«Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 4 тыс. 734 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением охвачено 7 тыс. 124 человека», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло девяти. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Ещё два потенциальных носителя COVID-19 ожидают результатов исследований.

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