Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Семь сотрудников Нацбанка Грузии заразились коронавирусом. Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном 2 апреля на сайте кредитной организации.

Около недели назад, как говорится в сообщении, у одного из работников этой организации проявились признаки заболевания COVID-19. Он сообщил об этом, и в Нацбанке приняли меры по изоляции всех сотрудников, которые контактировали с заболевшим.

«В ходе исследований вирус подтвердился у семи сотрудников, находившихся в изоляции. Сейчас они переведены в стационар и находятся под наблюдением врачей», — говорится в заявлении банка.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 130 человек. Из них выздоровели 26. В карантин помещены 5 550 человек, 281 пациент находится в стационаре.

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