Вильнюс, , 11:40 — REGNUM Руководитель информационной группы при литовском штабе по чрезвычайной ситуации Гедрюс Сурплис сегодня, 2 апреля, заявил о значительном процентном снижении числа заболевших коронавирусной инфекцией к количеству тестов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, пиковым днём пока является 22 марта, когда от всех проверок в тот день было выявлено 14% заболевших. «Вокруг этого дня этот показатель держался в районе 9−10% ежедневно», — добавил он.

Тем временем за 1 апреля было проведено 2444 теста, число заражённых составило 68 человек, а в процентном отношении — это всего 2,7%.

К сегодняшнему дню в Литве общее число заболевших коронавирусом составило 649 человек, 8 человек скончались.