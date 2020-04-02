Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел видеоконференцию с консулами Грузии в Индии, Израиле, Нью-Йорке, Вашингтоне, Белоруссии, Португалии, Чехии, Венгрии и на Кипре и обсудил с ними вопросы, связанные с поэтапным возвращением граждан Грузии на родину. О видеоконференции сообщила пресс-служба МИД Грузии.

По информации министерства, в ходе видеоконференции также рассматривались вопросы оказания соотечественникам необходимой помощи на местах.

«Очень важно владеть точной информацией о состоянии наших граждан, и видеоконференция — хорошая возможность для того, чтобы детально обсудить не только вопросы возвращения наших граждан на родину, но и оказания им иных видов помощи на месте», — заявил министр.

Особое внимание было уделено ситуации в США, где сегодня фиксируется самый высокий рост заболеваемости коронавирусом.

«Мы обсудили механизмы, которые имеются у представительств Грузии в Вашингтоне и Нью-Йорке для оказания первой помощи находящимся там нашим гражданам, в том числе в форме консультаций. Для этого мобилизованы наши врачи-фрилансеры, а также работающие в США грузинские врачи. Такие консультации от наших посольств и консульств очень важны», — подчеркнул Залкалиани.

Отметим, что по инициативе МИД Грузии уже несколько дней грузинские врачи из Тбилиси проводят видеоконсультации для находящихся в разных странах мира соотечественников и дают советы по превенции коронавируса либо связанным с лечением вопросам.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.

Из-за пандемии Грузия прекратила все виды пассажирского сообщения со всеми странами, а доставку находящихся за границей граждан Грузии обеспечивает чартерными рейсами авиакомпании «Georgian Airways» либо, в отдельных случаях, спецрейсами авиакомпаний других стран. Этими рейсами в Грузию уже доставлено более 4000 тысяч граждан и уроженцев Грузии из разных стран мира.