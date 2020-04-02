Санта-Моника, США, , 11:38 — REGNUM Компания Activision выиграла судебное дело об использовании изображения автомобиля Humvee в играх серии Call of Duty. Об этом 1 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

Издатель отметил, что использование автомобиля является вопросом «первой поправки» и позволяет добиться реалистичного отображения военных конфликтов в играх. Суд согласился с доводом Activision.

Напомним, компания AM General подала в суд на Activision за использование изображения военного автомобиля Humvee в играх Call of Duty. По словам создателей транспортного средства, они не давали никакого разрешения на это.

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