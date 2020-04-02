Ставрополь, , 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек. Такие данные предоставляет 2 апреля по состоянию на 10:30 официальный портал Стопкоронавирус.рф.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля губернатор края Владимир Владимировинформировал со своей странице в Instagram, что за предыдущие сутки число случаев инфицирования на Ставрополье выросло на четыре. Диагноз подтвержден у 10 человек. Все они находятся в удовлетворительном состоянии в изолированных боксах.

В крае имеется еще девять человек, анализы которых направлены в Новосибирск для проверки. Вместе с тем есть сведения, что в крае уже выписаны четыре пациента, вылеченных от новой коронавирусной инфекции.

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