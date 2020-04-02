Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что любое политическое движение или даже физическое лицо, которое действительно желает помочь гражданам Грузии вернуться на родину, может сделать это очень просто.

«Особых разрешений и вмешательства правительств для этого не требуется. Нужно просто нанять самолет, обеспечить соблюдение всех установленных ВОЗ норм и договориться с авиационными властями», — заявил Гахария в вечернем эфире телекомпании «Имеди» 1 апреля.

Так он прокомментировал многочисленные заявления экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников в Грузии, которые в соцсетях и на контролируемых партией Саакашвили грузинских телеканалах утверждали, что хотят помочь грузинским эмигрантам вернуться на родину, но сталкиваются с препятствиями со стороны грузинских властей.

Все эти заявления Георгий Гахария назвал ненужным политическим популизмом и подчеркнул, что правительство Грузии в оказании помощи эмигрантам никому не мешает. Он еще раз сообщил, что решением этого же вопроса занимается правительство Грузии, которое по договоренности и координации с авиакомпанией «Georgian Airways» поэтапно доставляет граждан Грузии из разных стран на родину.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.

Из-за пандемии Грузия прекратила все виды пассажирского сообщения со всеми странами, а доставку находящихся за границей граждан Грузии обеспечивает чартерными рейсами авиакомпании «Georgian Airways» либо, в отдельных случаях, спецрейсами авиакомпаний других стран.