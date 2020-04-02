Калининград, , 11:30 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области за сутки выросло на 7 новых пациентов, сообщает федеральный штаб. По всей области суммарно коронавирус нового типа диагностирован у 17 человек.

Издание «Новый Калининград» уточняет, что шесть человек из семи заболевших связаны с празднованием одного дня рождения, после которого вирус уже был обнаружен у четырёх его участников.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Каскад» заявил, что в инфекционной больнице в настоящий момент находится 75 человек, которых региональные власти трактуют, как больных коронавирусом. Три человека находятся в реанимации.