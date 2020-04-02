Арысь , , 11:29 — REGNUM Запрет на въезд и выезд автотранспорта вводится в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом 2 апреля заявил прокурор города Аршат Тайтуллин, сообщили в региональной службе коммуникаций.

По его словам, на время карантина в Атырау задействованы 500 полицейских, 94 сотрудника национальной гвардии и 80 — военнослужащих министерства обороны Казахстана. На выезде из города установлено четыре блокпоста.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Алма-Атинской области закрыли микрорайон «Асыл Арман» после обнаружения у двух жильцов двух случаев коронавируса. В микрорайоне проживают 22 тыс. человек.

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