Кембридж, Великобритания, , 11:28 — REGNUM Новое дополнение для игры Planet Zoo будет посвящено животным из Южной Америки. Об этом 1 апреля сообщила «Игромания».

С выходом контент-пака «Южная Америка» в игре появятся новые экзотические животные: красноглазая квакша, обезьяна капуцин, гигантский муравьед, лама и ягуар. Помимо этого, геймерам станут доступны более 250 тематических декораций.

Релиз дополнения ожидается 7 апреля 2020 года. Оно будет доступно в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam.

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