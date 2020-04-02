Барнаул, , 11:28 — REGNUM Авиарейсом из Таиланда в Новосибирск вернулись 17 алтайских туристов. Но в Алтайский край они попадут только после 14-дневного карантина в оздоровительных центрах соседней столицы. Как следует из данных оперативного штаба Алтайского края по ситуации COVID-19, обсерватории для профилактики коронавирусной инфекции развёрнуты на базе «Обских зорь» и «Лунного камня». Помещённым под карантин обеспечена охрана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае официально зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. В трёх первых речь идёт о семейной паре, побывавшей в Доминиканы, и контактировавшем с ней человеке, а в четвёртом — о роженице. После того, как ребёнок появился на свет, эту женщину тоже поместили в «Городскую больницу № 5 Барнаула».

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