Москва, , 11:27 — REGNUM Процедура внесения поправок в Конституцию Российской Федерации полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций. Такое мнение высказали члены ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В представленном докладе, в котором анализировались правовые и организационные аспекты процедуры голосования по поправкам в Основной закон страны, авторы ссылаются на позицию Венецианской комиссии, которая предусматривает прохождение законопроекта о поправках вначале через национальный парламент, затем через парламентские процедуры, а уже после через плебисцит.

Читайте также: Песков прокомментировал недовольство поправками к Конституции РФ

Эксперты напоминают, что до сегодняшнего дня российским законодательством было предусмотрено только два механизма внесения изменений: одобрение поправок парламентариями Федерального Собрания и региональными депутатами, а также назначенное решением Конституционного собрания всенародное голосование.

При этом общероссийское голосование станет «составной частью многоступенчатого механизма утверждения поправок, наряду с одобрением Федеральным собранием, региональными парламентами и правовым заключением Конституционного суда», подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что несмотря на наличие большого количество замечаний к основному закону страны, которые высказывались за всё время существования Конституции РФ (с 1993 года), никто не утверждал, что действующая Конституция в силу данного основания нелегитимна. И тогда «ни у кого не возникало вопросов, что голосование надо было проводить по каждой статье в отдельности», пишут авторы доклада, комментируя критику «пакетного» принципа принятия поправок.

Ранее по теме: ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

По мнению авторов, общероссийское голосование в его нынешней, утвержденной форме «приобретает характер права «вето» и занимает промежуточное место между одобрением парламентариями и референдумом». А поступающие определённые претензии к процедуре внесения поправок они связывают в том числе с желанием «солидаризироваться с зарубежными противниками укрепления суверенитета российского государства».

Также авторы доклада указали на открытый характер обсуждения конституционных изменений и возможность для каждого гражданина и организации страны предложить свои поправки.

«В рабочую группу поступило более 1000 предложений… Широта и острота общественной дискуссии вокруг подготовки предложений не подлежит сомнению», — отмечают эксперты.

Что касается контроля за голосованием, то его в полной мере обеспечит общественное наблюдение. Закреплённые процедуры общероссийского голосования являются для этого «разумно достаточными», подчёркивается в докладе.

«Общественная палата РФ предлагает всем политическим и общественным организациям принять участие в наблюдении в ходе общероссийского голосования», — отмечается в докладе.

Предлагаемые формы информирования в ходе подготовки общенародного голосования эксперты назвали «безупречными». Особой похвалы составителей доклада удостоился Центризбирком, в частности за прописанную в порядке голосования «возможность досрочного голосования вне помещения для голосования».

При этом эксперты указали на некоторые риски применения механизмов электронного голосования в вопросе защиты передаваемых данных, однако выразили уверенность, что всё пройдёт хорошо. Не сомневаются авторы доклада и в честности и точности подсчёта голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля. 25 марта на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Основному закону страны.