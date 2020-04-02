Курган, , 11:25 — REGNUM В Курганской области составлено 40 административных протоколов на родителей, чьи дети в период самоизоляции находились на улице без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Кроме того, сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гуляющими по улицам без острой необходимости взрослыми. Информационная работа ведётся на городских автодорогах. Составлено 16 протоколов на таких нарушителей режима самоизоляции.

Напомним, в Курганской области режим всеобщей самоизоляции введён с 1 апреля.