Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области ещё два потенциальных носителя коронавирусной инфекции находятся в ожидании результатов исследований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.

«На сегодня в референс-центре на проверке остаются ещё два исследования из донского региона», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что утром 2 апреля подтверждено ещё четыре случая заражения коронавирусом в Ростовской области. Ранее диагноз был подтверждён у пяти человек. Всего в регионе выявлено девять случаев заболевания COVID-19. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

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