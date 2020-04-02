Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что его правительство выбрало самый оптимальный вариант субсидирования коммунальных платежей, который также является самым справедливым.

Как пояснил Гахария в вечернем эфире телекомпании «Имеди» 1 апреля, рассматривались различные варианты, но в конце-концов был выбран тот, согласно которому государство в течение 3 месяцев будет погашать коммунальные платежи тем абонентам, которые потребляют менее 200 квт электроэнергии и менее 200 кубометров газа в месяц.

Премьер пояснил, что это 2/3 всех семей в Грузии, которым действительно была нужна такая поддержка. Что касается остальной трети абонентов, сюда в основном входят состоятельные лица, порой имеющие по несколько домов, и в правительстве считают, что они могут погасить эти платежи сами.

Гахария также отметил, что никто не запрещает состоятельным гражданам, все же попавшим в категорию субсидируемых, отказаться от этой поддержки государства, официально заявить об этом и перечислить выделенные ему деньги в фонд по борьбе с коронавирусом.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.